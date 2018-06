Ziekenhuizen pakken samen prostaatkanker aan

Negen ziekenhuizen bundelen hun krachten om de behandeling van prostaatkanker te verbeteren. Door expertise en kennis te combineren, verwachten de ziekenhuizen de levensverwachting van patiënten te verhogen. Ook rekenen ze erop ,,grote risico’s zoals incontinentie en potentie-stoornissen na de operatie” terug te brengen.

Het zogeheten prostaatkanker-netwerk wordt gevormd door het Nederlands Kanker Instituut, VUmc/AMC, Noordwest Ziekenhuisgroep, MC Slotervaart, MC Zuiderzee, Rode Kruis Ziekenhuis, Andros Mannenkliniek en Ziekenhuis St Jansdal. De bedoeling is dat patiënten van deze ziekenhuizen met prostaatkanker in de toekomst behandeld worden in één instelling: het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Het samenwerkingsverband zal ongeveer een kwart van alle prostaatkankerbehandelingen in Nederland voor zijn rekening nemen.

De samenwerking begint op 1 september.