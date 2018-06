Extra geld voor technische vmbo’s

Technische vmbo-scholen krijgen vanaf volgend schooljaar extra geld voor hun techniekonderwijs. Per leerling krijgt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 3000 euro, de gemengde leerweg krijgt de helft.

Het extraatje is nodig omdat bedrijven zitten te springen om goed opgeleide techneuten, schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer. Maar technische vmbo’s trekken juist steeds minder leerlingen, waardoor voor technische scholen in sommige delen van het land zelfs sluiting dreigt. En dan dreigt er ook nog een lerarentekort, waardoor leerlingen minder goed onderwijs krijgen.

Bij het aantreden van het kabinet spraken de regeringspartijen al af jaarlijks 100 miljoen euro extra te steken in het techniekonderwijs op het vmbo. De maatregel is nu door Slob uitgewerkt. In de tweede helft van 2018 en in 2019 krijgen alle technische vmbo’s een extraatje. Om in de jaren daarna ook nog extra geld te krijgen, moeten scholen uitleggen wat ze ermee willen doen. Ze moeten daarvoor een plan maken, samen met het bedrijfsleven, de gemeente en anderen met wie ze in hun regio te maken hebben.

Slob wil zo bereiken dat leerlingen in heel Nederland naar een technische vmbo-school kunnen blijven gaan.