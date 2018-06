Expositie over herstel erfgoed Syrië

In het Rijksmuseum van Oudheden begint donderdag ‘Scannen voor Syrië’, volgens een woordvoerster een ‘minitentoonstelling’ over hoe Nederlandse onderzoekers reconstructies maken van 3000 jaar oude Assyrische kleitabletten. De originelen, die werden bewaard in museumdepots in het Syrische Raqqa, zijn tijdens al het geweld van de afgelopen jaren verloren gegaan.

Leidse archeologen waren nog tot 2010 actief in Tell Sabi Abyad in Syrië en vonden er honderden kleitabletten met informatie over het reilen en zeilen rond 1200 voor Christus in het fort dat daar was. Zo vernamen de onderzoekers bijvoorbeeld dat er iemand was opgepakt op verdenking van tovenarij en dat er 40 liter bier nodig was voor een feestje van een grootvizier.

,,Van een aantal exemplaren is destijds een mal gemaakt en nu er geen originelen meer zijn, blijken die goud waard. Met nieuw ontwikkelde technieken zijn ze gescand en geprint, waarmee de unieke informatie uit de spijkerschriftteksten alsnog bewaard blijft”, aldus de zegsvrouw.

Donderdag is er voor specialisten en andere geïnteresseerden ook het symposium ‘Archaeology of the future’, over digitale manieren om beschadigd en verloren cultureel erfgoed te bewaren en na te maken.

‘Scannen voor Syrië’ is te zien tot en met 28 oktober.