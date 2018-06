Acties streekvervoer dit keer in Noord-Holland

Opnieuw zullen reizigers last krijgen van stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs in het hele land legden de afgelopen tijd al het werk neer. Donderdag zullen ze dat doen in een groot deel van Noord-Holland.

De estafettestaking treft het busverkeer in onder meer Haarlem, Alkmaar, Den Helder en luchthaven Schiphol.

In het streekvervoer vinden al geruime tijd estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. De werknemers willen betere afspraken over loon, werkdruk en ook de over plaspauzes. Vooralsnog verwachten de bonden nog geen akkoord of een nieuw overleg met de werkgevers. De acties gaan daarom door. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zegt het conflict ,,erg graag” op te willen lossen. ,,Iedereen moet op een normale manier kunnen pauzeren, waar dat nu niet kan gaan we dat oplossen.” De VWOV noemt de eisen onhaalbaar en onbetaalbaar. ,,De bonden willen alleen aan maar terug aan tafel komen als wij op voorhand hun eisen inwilligen. Eén van die eisen is vijf minuten extra betaalde pauze per 150 minuten, ongeacht de situatie. Dat betekent een jaarlijkse kostenstijging van 5 procent. Daar komt het loonbod vervolgens nog bovenop.”