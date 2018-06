Kamer wil snel duidelijkheid alle Groningers

De Tweede Kamer wil dat alle Groningers met aardbevingsschade binnen een maand duidelijkheid krijgen over versterking dan wel sloop en herbouw van hun woning. Ook willen zowel coalitie- als oppositiepartijen garanties dat de NAM, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen, echt geen invloed meer heeft op het verdere verloop van de versterkingsoperatie.

Het kabinet oogstte eind maart veel lof met de aankondiging dat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd en uiterlijk in 2030 stopt. Maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) haalde zich toch weer de woede van veel Groningers op de hals door terug te komen op eerdere afspraken over de aanpak van een kleine 1600 beschadigde huizen. Mogelijk kan die een tandje minder omdat het bevingsrisico afneemt, is zijn redenering.

De oppositie is daar woedend over en wil dat Wiebes gemaakte afspraken nakomt. De coalitiepartijen oordelen milder en zijn met Wiebes bereid een nieuw advies over het bevingsrisico af te wachten dat begin juli wordt verwacht. Maar daarna moet zo snel mogelijk duidelijkheid worden geboden. Als dat niet lukt voor het zomerreces, dat later die week begint, moet het kabinet wat D66 betreft terugvallen op eerder gemaakte afspraken.