Podia gebruiken lolly tegen praters

Het initiatief van het Haagse poppodium Het Paard van Troje om lolly’s in te zetten als wapen tegen hardnekkige concertpraters heeft veel navolging gekregen. De zogenoemde ‘lul-niet-lolly’s’ zijn vanaf dit weekend verkrijgbaar bij 22 concertpodia door heel Nederland, maakte Het Paard donderdag bekend.

De lolly’s staan op concertlocaties op prominente plaatsen opgesteld. Bezoekers die zich ergeren aan het gepraat van een andere concertganger kunnen een lolly pakken en deze overhandigen om duidelijk te maken dat het gepraat storend is. De 22 concertpodia die nu de lolly’s gebruiken, starten dit weekend met een campagne om het initiatief nog meer bekendheid te geven.

,,Natuurlijk mag er gepraat worden”, licht initiatiefnemer Bas de Wit van het Haagse Paard toe. ,,Het moet wel gezellig blijven. Maar soms kan voortdurend geklets als hinderlijk worden ervaren. In de meeste gevallen zal een luide prater niet eens doorhebben dat het overlast geeft en is een kleine attendering voldoende.”

Andere zalen die meedoen zijn onder meer 013 in Tilburg, De Oosterpoort in Groningen, Doornroosje in Nijmegen, Rotown in Rotterdam en De Effenaar in Eindhoven.