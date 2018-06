Partijen doen niet mee aan #metoo-onderzoek

De Tweede Kamer gaat toch niet onderzoeken of er seksuele intimidatie voorkomt onder parlementariërs en hun medewerkers. Omdat ,,een groot deel van de fracties” niet wil meedoen, gaat de Kamer alleen ambtenaren die er werken bevragen of zij ongewenste intimiteiten hebben moeten verduren.

Kamervoorzitter Khadija Arib kondigde in februari aan dat ze in kaart wilde brengen of ook aan het Binnenhof seksuele intimidatie voorkomt. Dat is nodig om misstanden vervolgens te kunnen tegengaan.

Maar het onderzoek is afgeblazen, beaamt de Kamer na berichtgeving van NRC. Volgens de krant maakten vooral VVD, PVV en SP bezwaar.

VVD en SP zouden liever zelf navraag doen bij hun fractie en -personeel. Ze voeren volgens NRC aan dat de werknemers niet in dienst zijn van de Kamer, maar van de fractie. De PVV liet in februari al blijken dat zij de aandacht voor seksuele intimidatie, die door de #metoo-beweging een grote vlucht heeft genomen, overtrokken vindt.