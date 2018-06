Top OM wist niet van opvragen belgegevens

De top van het Openbaar Ministerie (OM) is niet betrokken geweest bij het opvragen van de telefoongegevens door de politie van een journalist van Brabants Dagblad. Dat zegt een woordvoerder van het college van procureurs-generaal. Volgens de wet had het college wel moeten worden geïnformeerd.

De journalist berichtte over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Justitie onderzoekt wie informatie naar de krant heeft gelekt over de burgemeesterskandidaten. De benoeming van een burgemeester is strikt vertrouwelijk.