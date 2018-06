Advocaat Michael P. dreigt met wraking

De advocaat van Michael P. heeft maandag in de rechtbank ,,een punt van orde” willen maken en gezegd dat hij mogelijk vooringenomen opmerkingen bij de rechtbank heeft waargenomen. ,,Wij hebben het woord ‘wraking’ wel even in de mond genomen, maar eigenlijk vinden we dat niet chique”, aldus advocaat Frank de Korte.

Hij somde op dat de rechtbank maandagochtend tijdens het verhoor van P. een keer zijn verklaring over het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber ,,nauwelijks te matchen” met de feiten heeft genoemd en een ander punt van de verklaring ,,moeilijk voorstelbaar”. De rechtbank begreep de opmerkingen en gaf aan erop te letten. De zaak gaat verder.

De verdediging kan de rechtbank wraken als zij menen dat de rechtbank vooringenomen is. Een speciale wrakingskamer moet zich dan erover buigen en het verzoek toe- of afwijzen. Als het wordt toegewezen, moet een nieuwe rechtbank zich over de zaak buigen.

Een advocaat kan ook de verdediging neerleggen als hij vreest dat hij zijn werk niet meer goed kan uitvoeren. De cliƫnt kan dan een nieuwe advocaat krijgen.

In beide gevallen kan de zaak flinke vertraging oplopen, dat kan maanden duren.