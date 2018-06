Michael P. ontkent opzet bij doden Anne Faber

Michael P. zegt dat hij Anne Faber (25) heeft doodgestoken met een mes toen zij om hulp schreeuwde naar een fietser die voorbij kwam. Zij was op dat moment met haar handen op de rug geboeid en was door de verdachte meegenomen nadat hij haar vlak daarvoor had verkracht in het bos.

De verdachte bevestigde maandag voor de rechtbank verklaringen die hij eerder had afgelegd. De 28-jarige P., bleek gezicht, lichte blouse en vale spijkerbroek, antwoordde redelijk uitgebreid op vragen, soms een beetje geïrriteerd als hij zei het niet te weten.

Faber raakte 29 september vermist tijdens een fietstocht in de bossen bij Zeist en werd twee weken later gevonden, begraven bij een bos in Zeewolde. De verdachte was toen al gearresteerd, nadat er DNA op de gevonden jas van Faber was ontdekt. P. zat een eerdere straf uit in een kliniek in Den Dolder. Het OM beschuldigt hem nu van moord, verkrachting en ontvoering.

De rechters namen de aanloop naar zijn daden door, om erachter te komen wat er precies is gebeurd en of hij dit vooraf had gepland. Zo stond zijn mobieltje urenlang uit, had hij een gereedschapstas bij zich en had hij gelogen dat hij naar de verjaardag van zijn moeder ging. Het mes en het mobieltje zijn niet teruggevonden.

Volgens P. zelf was er geen plan en geen bedoeling. Hij kwam Faber naar eigen zeggen tegen toen zij tegen elkaar aanreden bij een kruising in het bos. Hij ontkende dat hij haar had opgewacht of lastig viel. Toen zij de politie wilde bellen, nam hij haar mee het bos in en verkrachtte haar. Daarna dwong hij haar op de scooter mee te gaan. Bij de vliegbasis tilde hij haar over een hek heen, aldus P.

Toen zij tegenstribbelde en om hulp riep pakte hij haar van achteren beet en maakte snijbewegingen bij haar keel, volgens P. om haar af te schrikken. Uit onderzoek blijkt dat Faber stierf door steekwonden in haar keel en hals. Ook had ze zeer zware verwondingen aan haar armen en benen. P. kon niet verklaren hoe die zijn ontstaan. Hij zei tegen de rechter dat hij fouten heeft gemaakt en daar 100 procent verantwoordelijk voor is. ,,Anne deed niets fout.”

De rechtbank in Utrecht heeft twee dagen uitgetrokken voor de zaak.