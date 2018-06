Staking streekvervoer treft Haaglanden

De bonden CNV en FNV hebben voor dinsdag een 24 uursstaking aangekondigd in het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. De actie maakt deel uit van de al weken durende estafettestakingen voor een betere cao, steeds in een ander deel van Nederland.

De staking van dinsdag heeft gevolgen voor mensen die voor hun vervoer zijn aangewezen op Connexxion en Arriva. De staking treft onder meer buslijnen vanuit Den Haag naar Leiden, Alphen aan den Rijn en Krimpen aan den IJssel.

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Het personeel wil betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauzes. Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn de eisen onhaalbaar en onbetaalbaar.