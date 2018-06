Beschoten Delftse zaken tijdelijk dicht

De Delftse sieradenwinkel en horecazaak die in de nacht van maandag op dinsdag werden beschoten, gaan voor maximaal twee weken dicht. Dat zei burgemeester Marja van Bijsterveldt dinsdag op een persbijeenkomst. ,,De sluiting is uit voorzorg. Eerst moet de rust terugkeren.”

Het gaat om zaken aan de Molslaan en de Beestenmarkt. ,,De politie houdt de komende tijd extra surveillances”, aldus Van Bijsterveldt.

Begin mei werden al een coffeeshop en een zonnestudio in de Peperstraat onder vuur genomen. In alle gevallen zijn vermoedelijk automatische wapens gebruikt door de dader of daders. Ook raakte een voorbijganger gewond toen een handgranaat ontplofte.