Eerste vaatje haring levert 78.000 euro op

De veiling van het eerste vaatje nieuwe haring op de Scheveningse visafslag heeft dinsdag 78.000 euro opgebracht. Koper is groothandel Makro. Vorig jaar werd met het eerste vaatje iets minder geld opgehaald: 65.000 euro.

De opbrengst gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit keer is dat Hulphond Nederland, een stichting die honden opleidt en plaatst bij mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Directeur Rudolph Strickwold is blij met het resultaat van de veiling. ,,Deze financiële bijdrage zetten wij in voor het therapie- en coachingsprogramma voor kinderen.”

De veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geldt als de aftrap van het haringseizoen. Vanaf woensdag is de haring overal in het land te koop.