Kroongetuige liquidaties dreigt te stoppen

Nabil B., kroongetuige in meerdere onderzoeken naar liquidaties, dreigt zijn rol als kroongetuige op te geven. De moord op zijn broer heeft volgens hem aangetoond dat de overheid niet in staat is zijn naasten te beschermen, terwijl er al geruime tijd zeer sterke aanwijzingen waren dat zij voor hun leven moesten vrezen.

Dat betoogde B.’s advocaat Bart Stapert dinsdag tijdens een pro-formazitting in de strafzaak tegen B (31). B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht.

B. heeft vorig jaar een deal gesloten met justitie, omdat hij werd bedreigd en wroeging heeft. Hij heeft verklaringen afgelegd over meerdere liquidaties. Daarbij heeft Ridouan Taghi als opdrachtgever aangewezen. Taghi wordt internationaal gezocht.