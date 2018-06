Streekvervoer Connexxion Haaglanden plat

De streekbussen van Connexxion in de regio Haaglanden rijden dinsdagochtend niet uit. Vakbonden FNV en CNV hebben hun leden opgeroepen het werk voor 24 uur neer te leggen. De actie is onderdeel van de estafettestakingen in het openbaar vervoer die eind april begonnen.

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en om de 2,5 uur een (plas)pauze.

Aan die eis zijn de werkgevers maandag deels tegemoetgekomen met de toezegging dat de werkroosters zo worden aangepast dat er elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan.

De toezegging was voor de vakbonden niet voldoende om de staking te schrappen. ,,Ze willen zaken per bedrijf gaan regelen. Wij willen centrale afspraken voor een cao voor de hele bedrijfstak”, reageerde Wilfred Jonkhout, bestuurder van FNV Streekvervoer.

De staking treft dinsdag onder meer buslijnen vanuit Den Haag naar Leiden, Alphen aan den Rijn en Krimpen aan den IJssel.

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.