Justitie gaat Angels-kopstukken ook plukken

Justitie wil drie kopstukken van de Haarlemse chapter van de Hells Angels die worden vervolgd voor zware misdrijven ook hun criminele winsten afnemen. Dit meldden de aanklagers woensdagochtend in de beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Daar worden later op de dag de strafeisen tegen het drietal uitgesproken.

Chapterpresident Lysander de R. (36) en zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) staan samen met zes andere clubleden en de vriendin van De R. terecht op verdenking van een waslijst aan criminele activiteiten. Zij werden eind januari 2017 na twee jaar onderzoek aangehouden bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij de volledige chapter werd opgerold.

De R., Van der H. en L. worden verdacht van geweldpleging, afpersing, brandstichting, bedreiging, wapenbezit en het leiding geven aan een criminele organisatie.