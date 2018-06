RCC: uiting ING over dierenwelzijn misleidend

Een publicatie over dierenwelzijnsbeleid op de website van ING-bank is misleidend. Dit oordeelt de Reclame Code Commissie in een zaak die was aangespannen door Stichting Varkens in Nood.

ING stelt op haar website dat haar klanten voldoen aan de normen op het gebied van dierenwelzijn. Volgens dit beleid moeten ING-klanten in de dierhouderij bewijzen dat zij hun dieren behandelen volgens de zogenoemde vijf vrijheden die worden genoemd in de Wet dieren: vrij van honger en dorst, van ongemak, pijn, verwondingen of ziekte, vrij om natuurlijk gedrag te vertonen en vrij van angst en (chronische) stress.

De Commissie concludeert dat deze claim in werkelijkheid niet wordt nageleefd. De uiting suggereert dat varkenshouderijen bij ING moeten bewijzen dat zij de normen naleven. Maar in de praktijk is daarvan in veel gevallen geen sprake in de gangbare varkenshouderij, aldus de commissie.