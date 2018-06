Kamer bezorgd, niet verrast na rapport Mali

Bezorgd, maar niet verrast. Dat is de reactie die in de Tweede Kamer te horen is na het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali. Slechts met improviseren kan de krijgsmacht de missie aan. Het kabinet wil de missie afbouwen, lekte eerder uit.

,,Dit is heel zorgelijk maar verbaast ons helaas niet. Het geeft wederom aan: pas op de plaats bij Defensie is nodig”, aldus Salima Belhaj van regeringspartij D66. Volgens haar kan het rapport niet zonder gevolgen blijven. ,,De ambities en middelen moeten terug in balans” bij Defensie.

Volgens de VVD laat het rapport de problemen goed zien. De krijgsmacht moet zo snel mogelijk weer op orde worden gebracht en ,,de militaire bijdrage in Mali bemoeilijkt dat”, stelt André Bosman. Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt het een ,,zeer verontrustend” rapport dat ,,zwaar” moet meewegen bij een besluit over toekomst van de missies.

,,Training, materieel en onderhoud schieten te kort; de missie is illustratief voor de staat van de krijgsmacht. Redelijk schokkend rapport waarover we moeten debatteren. Dit kan toch niet zo doorgaan”, twittert Sadet Karabulut van de SP. Ook PVV’er Emiel van Dijk wil snel een debat.