Koning ontvangen in Litouwen

Nederlanders zijn doeners en geen praters. ,,Je hoort ze niet, ze doen het gewoon”, zei de Litouwse president Dalia Grybauskaitė woensdagmiddag na de ontvangst van koning Willem-Alexander. Ze wees op het redden van Litouwse Joden door een Nederlands honorair-consul in de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse militaire steun bij de bewaking van Litouwen.

Willem-Alexander verontschuldigde zich vervolgens dat hij als een van die ,,doeners” toch ook een paar woorden zou spreken. Het tekende de warme ontvangst die de koning bij zijn derde staatsbezoek van deze week kreeg in Vilnius, waar hij met Máxima voor het eerst en het laatst was in 2002. De Litouwse president heeft hij bij verschillende gelegenheden al ontmoet. Zo woonde ze in 2014 de nucleaire veiligheidstop bij in Den Haag en was ze eerder dit jaar net als Willem-Alexander bij de opening van de Winterspelen in Zuid-Korea.

De koning was aan het einde van de middag vanuit Tallinn in Estland aangekomen in Litouwen, de grootste van de drie Baltische staten. Hij zei na aankomst onder meer dat Nederland er trots op is een concrete bijdrage te kunnen leveren aan vrede en veiligheid in deze regio.