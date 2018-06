Protest moeder Sharleyne in rechtszaal

De 38-jarige Hélène J.,heeft woensdag hevig geprotesteerd tegen microfoons van media op de tafel van de rechtbank in Assen. J. voelde zich niet serieus genomen door de voorzitter van de rechtbank. De rechtbank heeft de zitting moeten schorsen. J. is de moeder van Sharleyne, het meisje dat in juni 2015 dood werd gevonden onderaan de flat in Hoogeveen waar zij met haar moeder woonde.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt J. ervan dat zij haar dochter heeft gedood. Het OM zag aanvankelijk onvoldoende bewijs voor de stelling dat J. de hand heeft gehad in de dood van het kind. Een klachtprocedure van de vader van Sharleyne leidde alsnog tot vervolging.

Over de doodsoorzaak lopen de meningen van forensisch deskundigen uiteen. Sharleyne kan overleden zijn aan de gevolgen van de val, of zij is vóór die val gewurgd. De rechtbank hoort de deskundigen woensdagmiddag ter zitting.

De rechtbank heeft vier werkdagen voor de zaak uitgetrokken.