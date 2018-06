DENK botst met Aboutaleb over Pegidabetoging

DENK is hard in aanvaring gekomen met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam over de Pegida-demonstratie vorige week donderdag. In de gemeenteraad stelde DENK dat Rotterdam de demonstratie had moeten verbieden, net als andere steden.

,,Waarom heeft de burgemeester het zo ver laten komen dat moskeegangers als ordedienst moeten optreden? Waarom zegt de burgemeester dat het verbieden van de demonstratie discriminatie is? Discrimineren de burgemeesters van Utrecht en Den Haag dan?”, zei DENK-fractievoorzitter Stephan Van Baarle.

Aboutaleb op zijn beurt hekelde het beeld dat DENK neerzette dat andere burgemeesters de demonstratie hebben verboden. ,,Dat hebben ze niet, ze hebben alleen de locatie niet geschikt geacht. Daarmee vertroebelt u het beeld.”

Aboutaleb reageerde ook op uitlatingen van raadslid én landelijk partijleider Tunahan Kuzu. Deze had hem een hersenloze burgemeester genoemd. Zonder de naam van Kuzu in de mond te nemen, noemde hij die uitlating ,,onacceptabel”. Die kwalificatie had hij ook voor de tegendemonstranten die hem hoerenzoon noemden.

De raad besloot unaniem dat er na de zomer een debat komt met Aboutaleb over het Rotterdamse demonstratiebeleid.