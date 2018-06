Eis 15 maanden voor doodrijder echtpaar

BREDA – Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Breda vijftien maanden cel en een rijverbod van vijf jaar geëist tegen de 24-jarige Tilburger Faisal D., die op 27 oktober 2016 een echtpaar uit Rijen doodreed op de Bredaseweg in Tilburg. D. heeft bekend dat hij in de auto van z’n broer reed en na het ongeval doorreed.

De Tilburger, die al eerder betrapt was op hardrijden, zou minstens 72 km/u hebben gereden toen hij de 62-jarige man en 59-jarige vrouw doodreed terwijl zij te voet wilden oversteken. Op de Bredaseweg is 50 km/u de limiet. Justitie verdenkt de man van dood door schuld, omdat hij ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ reed. Hij had even voor het ongeluk ook al een bus rechts ingehaald.