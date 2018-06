Opnieuw incident station na bommelding

Op het station van Den Bosch is donderdagavond een deel van het station ontruimd, omdat er een melding kwam over een man met een pistool. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege de verdachte situatie, meldde ProRail. Eerder op de avond was er een bommelding. De incidenten stonden los van elkaar, aldus de politie.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een ,,nogal druk” persoon die in een trein heen en weer liep en ruzie maakte met andere reizigers in de trein. De man zou ook een gebaar hebben gemaakt alsof hij een pistool had. Toen de trein het station binnenreed werd hij door de politie opgewacht en ondervraagd. Er werd niets bij hem aangetroffen, aldus een woordvoerster. De trein werd daarop vrijgegeven evenals het perron.

Het station was eerder op de avond al enige tijd ontruimd na een bommelding, ook toen werd het treinverkeer stilgelegd. Een man met een tas riep in een trein dat hij een bom bij zich had. De politie zette het gebied rond het station af en kon de man enige tijd later in de omgeving aanhouden, waarna het station weer werd vrijgeven.