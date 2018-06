Het Centraal Station in Den Bosch is weer vrijgegeven. De politie besloot het station eerder donderdagavond te ontruimen na een bommelding. De trein is onderzocht, maar die zoektocht heeft niets opgeleverd, aldus de politie.

Politiemensen doorzochten het station en het treinstel en ze spraken met onder anderen conducteurs. Ook werden camerabeelden van het station en directe omgeving bekeken.