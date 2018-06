‘Brandweer inzetten tegen eikenprocessierups’

Gemeenten die de bestrijding van de eikenprocessierups niet meer kunnen bolwerken, kunnen het best de hulp inroepen van de brandweer. Dat adviseert het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen Universiteit. Het centrum wordt overspoeld met telefoontjes van burgemeesters die met de handen in het haar zitten.

De overlast van de rupsen is dit jaar erger dan ooit, onder meer door de warmte van de afgelopen tijd. Ook is op veel locaties bezuinigd op de bestrijding, waardoor oude nesten zijn blijven zitten. Dat leidt het jaar daarna tot een vervijfvoudiging van het aantal rupsen. Verder is er een tekort aan bestrijders.

Volgens een woordvoerster is in Duitsland de inzet van de brandweer al gebruikelijk bij het verdelgen van de eikenprocessierups. Voordeel is dat brandweerlieden beschermende pakken hebben.

Elke eikenprocessierups is bezet met 700.000 brandharen, die bij aanraking klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De brandharen kunnen verwaaien en terechtkomen op festivalterreinen, zwemplassen en campings.