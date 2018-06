Veel belangstelling voor nieuwe Rembrandt

De nieuw ontdekte Rembrandt heeft in de afgelopen maand al 25.000 bezoekers getrokken naar de Hermitage Amsterdam. Het doek is dit weekend voor het laatst te zien, twee dagen langer dan gepland. Het museum verwacht dat de teller eindigt op zo’n 30.000 belangstellenden, liet een woordvoerder weten.

Het portret van een jonge man is aangekocht door kunsthandelaar Jan Six op een veiling in Londen voor 156.000 euro. Hij vermoedde direct dat het om een Rembrandt ging en kreeg daarvan bevestiging door diverse experts.

Six vertelde donderdagavond in de talkshow van Eva Jinek dat er vier serieuze gegadigden zijn die het willen kopen. Het gaat om particulieren, van wie er drie hebben aangegeven dat ze het schilderij willen uitlenen aan musea voor tentoonstellingen.