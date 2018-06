‘Ouders worden niet nog strenger met alcohol’

Ouders zijn de afgelopen jaren veel strenger voor hun kinderen geworden als het gaat om alcohol, maar die trend zet nu niet langer door. Dat meldt kinderarts Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft.

,,We zien dat de verhoging van de leeftijd waarop alcohol verkocht mag worden naar achttien jaar en de NIX18 campagne ouders enorm bewust hebben gemaakt van de gevaren van alcoholgebruik. Gaf in 2011 25 procent van de ouders geen toestemming om te drinken, in 2017 deed 51 procent van de ouders dit. In 2016 was dit echter nog 56 procent, dus van een verdere toename is helaas geen sprake.”

Het aantal geregistreerde minderjarigen die in verband met alcohol in het ziekenhuis belandden, is in 2017 iets toegenomen ten opzichte van 2016: van 791 naar 860. In 2015 waren het er overigens 931. In 2016 hadden 574 jongeren een echte alcoholvergiftiging en in 2017 waren het er 671.

,,Gezien de trend bij de ouders om minder streng te worden, moeten we ons nu meer gaan richten op bewustwording bij de jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken”, aldus Van der Lely.