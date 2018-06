Zaak A7-blokkade tijdens intocht Sint gestart

Onder grote publieke belangstelling is de rechtbank in Leeuwarden vrijdag begonnen met de zaak over de A7-blokkade op de dag van de landelijke sinterklaasintocht in 2017. Het gaat om een niet inhoudelijke zitting.

In totaal worden 34 personen tussen de twintig en zestig jaar verdacht van het blokkeren van de A7 ter hoogte van Oudehaske op 18 november. Zij parkeerden hun auto’s op de snelweg. Hierdoor konden bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar zij wilden demonstreren bij de intocht. Er ontstond een kilometerslange file. De betoging tegen Zwarte Piet ging uiteindelijk niet door na een noodbevel.

Volgens het Openbaar Ministerie zorgde de blokkade voor een gevaarlijke situatie. Ook het verhinderen van een betoging wordt de groep aangerekend door het OM. Een deel van de groep is aanwezig in een volle zittingszaal. Tijdens de regiezitting worden onder meer de onderzoekswensen besproken.