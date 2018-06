Pinkpop trok dagelijks 67.000 bezoekers

Muziekliefhebbers trokken dit weekeinde weer massaal naar Landgraaf voor de 49e editie van Pinkpop. Zaterdag en zondag waren er per dag zo’n 67.000 bezoekers op het driedaagse festival. Op vrijdag waren er zelfs 70.000, zei festivaldirecteur Jan Smeets, die zondagmiddag tevreden terugkeek op het festijn dat nog tot s’ avonds laat doorgaat. Bruno Mars sluit het festival zondag af.

Er waren van te voren in totaal 45.000 weekendkaarten verkocht. Daarnaast werden er nog 22.000 tot 25.000 dagkaarten verkocht. ,,Meer dan vorig jaar. Het is helemaal uitverkocht”, aldus Smeets. Na de dip in 2005, toen slechts 20.000 mensen Pinkpop bezochten, is het festival de laatste jaren, op 2013 na, elk jaar uitverkocht geweest. De festivalbaas werd vorige maand voor de derde keer geopereerd aan zijn hart, maar hij wilde het festival niet missen. ,,Ze hebben me eerder uit het ziekenhuis losgelaten. Alles is goed gegaan, geen probleem”, aldus Smeets.