De bestuurder van de bus die betrokken was bij de dodelijke aanrijding in Landgraaf heeft maandagochtend zelf de politie gebeld en zichzelf aangegeven. De 34-jarige man uit Heerlen is in Amsterdam aangehouden, aldus het Openbaar Ministerie.

,,Mogelijke motieven moeten na verhoor duidelijk worden”, aldus officier van justitie DaniĆ«le Weymar, die het onderzoek leidt.