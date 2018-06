De drie gewonden van de aanrijding in Landgraaf zijn een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Dat is meegedeeld op een persbijeenkomst in Landgraaf. De drie verkeren in zeer kritieke toestand.

Het dodelijke slachtoffer is een 35-jarige man uit Heerlen.