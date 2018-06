Europees protest tegen pulsvissen

Kleinschalige en traditionele vissers in heel Europa komen maandag in actie tegen pulsvissen. De vorm van vissen waarbij vissen met stroomstootjes in het net worden gedreven is volgens de actievoerders destructief. Ze roepen op tot een definitief verbod.

Vissers uit Belgiƫ, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk maar ook uit Nederland doen mee aan het protest. Ze zullen aandacht vragen voor hun standpunt in diverse havens, onder meer in die van IJmuiden.

Pulsvissen werd onlangs door Brussel in de ban gedaan. Voorstanders claimen dat pulsvissen minder schade aan natuur en milieu veroorzaakt dan boomkorvissers, die een net met kettingen over de zeebodem slepen. In Nederland werd door veel vissers in het kader van wetenschappelijk onderzoek aan pulsvissen gedaan. Verschillende vissers en milieuclubs hebben evenwel gevraagd om een fraude-onderzoek naar de vergunningsverlening voor die onderzoeken.