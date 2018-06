Moordenaar Danny (12) in Colombia opgepakt

Een van de moordenaars van de twaalfjarige Danny, die in 2010 in Breda werd doodgeschoten, is vrijdag in Colombia aangehouden. De 36-jarige Brit is in 2015 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar.

De Brit heeft zich de afgelopen jaren vermoedelijk schuilgehouden onder een valse Colombiaanse identiteit. De Nederlandse politie en de Colombiaanse autoriteiten kwamen hem volgens het OM op het spoor toen hij zijn ouders op bezoek kreeg.

Danny stierf in juli 2010 toen de woonwagen waarin hij zat met kogels werd doorzeefd. Dat zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat de familie een partij van 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt. Voor de moord zijn drie mannen tot twintig jaar cel veroordeeld.