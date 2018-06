OM: Sharleyne gewurgd vóór val

De achtjarige Sharleyne is in de nacht van 7 op 8 juni 2015 eerst gewurgd, alvorens zij van tien hoog naar beneden werd gegooid of geduwd. Tot die conclusie is het Openbaar Ministerie gekomen in de strafzaak tegen de moeder van Sharleyne, Héléne J. (38). Zij staat terecht op verdenking van het opzettelijk doden van haar dochter. Sharleyne woonde met haar moeder in een flat in Hoogeveen.

De verwurging was niet dodelijk, aldus het OM. Sharleyne leefde nog toen zij haar dood tegemoet viel. Het OM baseert zijn conclusies op de gecombineerde bevindingen van gerechtelijk deskundigen, die in de zaak hebben gerapporteerd.

Alternatieve scenario’s voor de dodelijke val van het meisje, zoals zelfmoord of een ongeluk, noemt het OM niet aannemelijk. Hélène J. ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van haar dochter.