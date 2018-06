Rechtszaak begint over dood 14-jarige Savannah

De zeventienjarige jongen die wordt verdacht van het doden van de veertienjarige Savannah Dekker uit Bunschoten verschijnt maandag voor de rechter. De rechtbank in Utrecht heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling.

De jongen uit Den Bosch wordt verdacht van moord. Ook diefstal van de fiets, ID-kaart en een bankpas van Savannah en heling worden hem ten laste gelegd. Hij ontkent iets met de dood van het meisje te maken te hebben.

De doodsoorzaak was tijdens eerdere tussentijdse zittingen nog niet duidelijk.

Savannah raakte in juni vorig jaar vermist nadat ze een afspraak had met de verdachte. Haar lichaam werd enkele dagen later gevonden in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten. Het meisje had kort voor haar dood contact met de jongen via internet.

Omdat de verdachte in de zaak-Savannah minderjarig is, wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld en komen er weinig details naar buiten. Het Openbaar Ministerie meldt dinsdag wel wat de strafeis is.