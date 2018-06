Minister weegt zwaardere straf discriminatie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat onderzoeken of misdrijven die zijn gepleegd uit haat tegen een hele groep, zwaarder moeten worden bestraft. GroenLinks en ChristenUnie hadden daarom gevraagd, uit zorg over discriminerend geweld als de aanval op een koosjer restaurant in Amsterdam en de mishandeling van een Arnhems homostel.

Grapperhaus wijst erop dat rechters nu al een hogere straf kunnen opleggen als de veroordeelde gedreven werd door haat tegen bijvoorbeeld joden of homo’s. Maar ze blijven daarbij gebonden aan de maximumstraf die op het delict staat. GroenLinks en ChristenUnie willen daarom een afzonderlijk artikel over haatmisdrijven met een eigen strafmaat.

De minister aarzelt nog. Een aparte bepaling maakt het wel moeilijker om een discriminerend motief mee te wegen, omdat dat dan nog eens afzonderlijk moet worden bewezen, waarschuwt hij.