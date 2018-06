OM eist maximale straf voor doden Savannah

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Utrecht de maximale straf, twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs, geëist tegen een jongen uit Den Bosch voor het ombrengen van de veertienjarige Savannah Dekker uit Bunschoten. Het OM verdenkt de nu zeventien jaar oude jongen ervan haar met voorbedachten rade te hebben gedood.

Savannah werd vorig jaar op 4 juni dood gevonden in een sloot op het industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen was vermist. Savannah verdween nadat ze een afspraak had gehad met de destijds zestienjarige jongen uit Den Bosch. De jongen werd snel opgepakt, maar hij ontkent dat hij iets met haar dood te maken had.

Hoewel de doodsoorzaak van het meisje niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan het volgens de officier van justitie niet anders dan dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood.

Omdat de verdachte minderjarig is, mochten er geen publiek en pers bij de zitting aanwezig zijn.