Nederlanders gepakt na match op IS-wapens

De politie heeft drie mannen aangehouden van wie DNA-sporen zijn gevonden op vuurwapens in een schuilplaats van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs. Het gaat om een Groninger (26), een 53-jarige man die vastzit in Zaanstad en een 30-jarige zonder vaste verblijfplaats.

Twee dagen na de aanslagen in Brussel op 24 maart 2016 ontdekte de politie een IS-appartement in Argenteuil. In de schuilplaats werden vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden. Er volgde een gezamenlijk, internationaal onderzoek door Nederlandse, Franse en Belgische politie-en justitiediensten, met ook de vraag of de gevonden wapens en explosieven afkomstig waren uit Nederland.