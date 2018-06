Cel voor mishandeling en aanval met honden

Een 44-jarige man uit Elst die zeker tien jaar lang zijn inmiddels ex-partner en twee stiefzoons ernstig en structureel mishandelde, is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De man, Evert van der L., is een ervaren hondentrainer en liet onder meer zijn herdershonden één van de jongens aanvallen. Hij greep daarna niet in. De honden beten een stuk uit de schouder van het kind waardoor hij zeer ernstig gewond en getraumatiseerd raakte.

De verdachte werd ook beschuldigd van het opsluiten van zijn stiefkinderen. Maar de rechtbank in Arnhem vond dat dit niet is bewezen en sprak hem daarvan vrij. Wel heeft hij een contactverbod opgelegd gekregen en moet hij de drie slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 15.000 euro.

De rechtbank verwijt het de man dat hij amper verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag en dat hij de schuld vooral bij zijn ex-partner en haar zoons neerlegt.