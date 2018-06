Rood sein tegen luchtvaartgroei

Milieuorganisaties en bewonersverenigingen protesteren zaterdag in zes steden tegen het groeien van luchthavens in ons land. De actiedag wordt georganiseerd door Greenpeace en het in mei opgerichte Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Daarin hebben omwonenden van Schiphol en de luchthavens in Eelde, Maastricht, Rotterdam, Lelystad en Eindhoven hun krachten gebundeld. Het is de eerste keer dat de belangengroep in actie komt.

Het protest is gelijktijdig in Rotterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Zwolle en Amsterdam. Tussen 13.00 en 14.00 uur komen actievoerders samen om met rode kleding en attributen een rood sein te geven aan de overheid en de luchtvaartindustrie. In een aantal steden sluiten politici aan bij het protest, onder wie Tweede Kamerleden Cem Lacin (SP), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) en Suzanne Kröger (GroenLinks).

Volgens Greenpeace en LBBL leidt de uitzonderingspositie die de luchtvaart inneemt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en lage ticketprijzen. Volgens de actievoerders levert dit geluidsoverlast en luchtvervuiling op, en zijn de gevolgen voor het klimaat groot. Zij pleiten onder meer voor belasting op kerosine en vliegtickets, en investeringen in alternatieve reismethoden.