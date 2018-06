Het kraanwater in Geldermalsen is weer in orde. Bij controles was zondag een verontreiniging met een bacterie gevonden. Waterleidingbedrijf Vitens gaf de bewoners daarop het advies het water voor gebruik eerst drie minuten te koken.

Enkele adressen in Tricht en Buurmalsen houden het kookadvies uit voorzorg nog. Zij worden persoonlijk geïnformeerd, aldus Vitens.

Vitens heeft de afgelopen dagen flessenwater uitgedeeld en alle bewoners een brief gestuurd.