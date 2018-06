Politie rolt internationale drugsbende op

De politie heeft donderdag bij invallen in achttien panden in Nederland en Duitsland een bende drugssmokkelaars opgerold. Daarbij werden negen mensen aangehouden, onder wie een Venlonaar. Hij werd op het vliegveld in Düsseldorf opgepakt.

De gezamenlijke actie van de Nederlandse, Deense, Duitse en Zweedse politie was gericht tegen een drugsbende van zestien mannen en vrouwen van 28 tot 62 jaar. De bende sloeg de drugs op in loodsen in Rotterdam en Venlo en van daaruit werden partijen via Wuppertal gesmokkeld naar afnemers in Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

Eind mei, begin juni werden in Denemarken en Zweden al bendeleden gearresteerd. Bij de inval in Venlo werden drie Porsches, een Harley Davidson, twee horloges ter waarde van elk een half miljoen euro, een grote hoeveelheid sigaretten, materiaal voor wietplantages en 110.000 euro aan geld in beslag genomen.