Rutte geeft opvangkampen buiten EU een kans

Premier Mark Rutte ziet mogelijkheden om afspraken te maken met landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika over de opvang van migranten buiten Europa. Achter de schermen wordt daar overleg over gevoerd, maar daarover valt nu ,,nog niks te melden”, zei Rutte in een debat met de Tweede Kamer.

Komend weekeinde praten de regeringsleiders van EU-landen die veel met migranten te maken hebben over de aanpak van het asielvraagstuk. Inzet is een nog nader uit te werken plan om vluchtelingen die uit zee worden gered als zij met bootjes proberen de Middellandse Zee over te steken, voortaan in kampen buiten de EU op te vangen.

Als migranten na een riskante overtocht alsnog terechtkomen in een land buiten Europa, zal dat ontmoedigend werken, denkt Rutte. Daarmee ondergraaft het plan volgens de premier mogelijk ,,het businessmodel van mensensmokkelaars”. Bovendien biedt het mogelijkheden om de opvang van legitieme vluchtelingen,, georganiseerder” aan te pakken.