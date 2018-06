Verdachten in terrasmoord op vrije voeten

De drie mannen die vastzaten voor de liquidatie van Ergin Başakçi zijn op vrije voeten gesteld. Ze blijven volgens het OM nog wel verdachte in het onderzoek dat nog loopt. De twee Amsterdammers en een man uit Diemen werden in april aangehouden.

De 42-jarige Başakçi werd op 28 augustus 2017 doodgeschoten op het terras van een café aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

Het is nog steeds onduidelijk wat het motief is voor de moord op Başakçi. De politie is op zoek naar informatie die meer duidelijkheid kan geven over het leven en de contacten van het slachtoffer. Ook is er een beloning van 20.000 euro voor de gouden tip.