‘Veiligheid Chemelot harde voorwaarde groei’

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over Chemelot zijn voor de gemeente Sittard-Geleen een ,,harde voorwaarde” wil dit industrieterrein verder groeien. Sittard-Geleen gaat de lat hoog leggen, laat de gemeente donderdag weten.

Volgens de gemeente moet er een evenwicht zijn tussen de groei van Chemelot en de veiligheid van medewerkers en omwonenden. ,,Daarbij moet er aandacht zijn voor de subjectieve gevoelens van onveiligheid en de zorgen van de direct omwonenden van het industrieterrein.”

Sittard-Geleen gaat samen met de provincie Limburg en buurgemeenten Stein en Beek werken aan het verbeteren van de veiligheid op Chemelot en omgeving, met name via aanpassing van de omgevingswet. Dat moet geen probleem zijn: het contact met Chemelot is goed, men weet elkaar snel te vinden en is bereid om gezamenlijk op te trekken, aldus de gemeente.