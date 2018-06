Besluit over bewaring verdachte Pinkpop

De 34-jarige Heerlenaar die wordt verdacht van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in Landgraaf maandagochtend na Pinkpop hoort vrijdag of hij twee weken in bewaring wordt gesteld. De rechter-commissaris oordeelde donderdag al dat de man afgelopen week terecht is vastgehouden.

Door de aanrijding kwam in de nacht van zondag op maandag kwam een plaatsgenoot van de verdachte om het leven en raakten twee mannen uit Heerlen en Landgraaf zwaargewond.

Op de Mensheggerweg in Landgraaf, waar de aanrijding plaatshad, gold een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Die snelheidsbeperking was de donderdag voor Pinkpop ingegaan en duurde nog de hele maandag.

De weg was tijdens het festival beperkt toegankelijk voor verkeer, maar nooit helemaal afgesloten om een naburig bedrijventerrein bereikbaar te houden.