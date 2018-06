Steun voor zwaargewonde agent Utrecht

De agent die donderdagavond zwaargewond raakte bij een brand in een flat in Utrecht, wordt op social media, zoals Twitter, geroemd. Veel mensen noemen hem een held. Hoe het vrijdagochtend met hem gaat, is vooralsnog onbekend. Pieter van Vollenhoven wenst de agent veel sterkte en een goed herstel toe. ,,Mijn complimenten voor uw moed en uw inzet’’, twittert hij.

Zijn baas, de Utrechtse districtschef Johan van Renswoude, zegt op Twitter: ,,Bij moedig optreden om het leven van anderen te redden raakte een van mijn mensen in Utrecht ernstig gewond. We leven intens mee met hem, zijn vriendin en familie.’’ Ook andere collega’s steken de agent een hart onder de riem. De politiehondenbrigade Oost-Brabant twittert met #kaartje. ,,Gisteren is een van onze collega’s gewond geraakt. We wensen hem veel sterkte! #kaartje #delenmag’’.

De agent was op een brandmelding afgekomen. Hij raakte gewond toen hij door een raam naar buiten klom en zich naar beneden liet vallen om zichzelf in veiligheid te brengen.

In de flat werd later een lichaam gevonden. De oorzaak van de explosie en brand is nog onduidelijk.