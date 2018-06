Nadia Moussaid vervangt Jinek met Laat op Eén

De naam van de vervanger van Jinek is bekend. Nadia Moussaid is in augustus met het programma Laat op Eén te zien op NPO 1, meldt KRO-NCRV. Eva Jinek gaat in die periode met zwangerschapsverlof.

De 34-jarige Moussaid werkte voor Nieuws & Co (NPO Radio 1) en is ook een van de presentatoren van Brandpunt+. Donderdag werd bekendgemaakt dat dat actualiteitenprogramma vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep ophoudt te bestaan. Mediadirecteur Jochem de Jong van KRO-NCRV: ,,een talentvolle presentator met een scherp journalistiek oog. Ze heeft in het verleden laten zien dat ze de kijker op eigen wijze kan meenemen in de gesprekken aan tafel.”

Laat op Eén wordt van maandag 6 tot en met vrijdag 31 augustus op doordeweekse avonden om 23.00 uur uitgezonden op NPO 1.