Rechtszaak MH17 wordt gehouden op Schiphol

De rechtszaak over de vliegramp met MH17 wordt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gehouden. De Haagse rechtbank behandelt de zaak. Bij grote of gevoelige zaken wordt vaker uitgeweken naar beveiligde locaties, zoals die op Schiphol.

Wanneer de zaak plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Fred Westerbeke, hoofdofficier bij het Landelijk Parket en onderzoeksleider van het Joint Investigation Team (JIT), liet onlangs weten dat hij verwacht dat de personen achter het neerhalen van vlucht MH17 ,,binnen vijf jaar” voor de rechter zullen staan.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.