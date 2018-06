‘Nederland draagt bij aan lokale verkiezingen Syrië’

De Nederlandse overheid heeft door een hulporganisatie te steunen lokale verkiezingen in Syrië gefinancierd, dat schrijft de Volkskrant. De verkiezingen werden in vier gemeenten gehouden in het gebied Oost-Ghouta. Dat gebied was lang in handen van rebellen, maar is dit jaar heroverd door het leger van president Bashar al-Assad.

De organisatie LDSPS krijgt in totaal 3,6 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is 1,2 miljoen al uitbetaald. Het geld wordt volgens de organisatie gebruikt om lokale verkiezingen op te zetten in gebieden waar de rebellen aan de macht zijn. Nu Assad de macht in Oost-Ghouta terug heeft, is de uitslag van de verkiezingen niet meer geldig. In andere gebieden gaan de acties nog wel door.

Directeur van LDSPS, Fady Dayoub, denkt dat het de moeite waard was in Oost-Ghouta. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het zich in iets goeds zal vertalen.”